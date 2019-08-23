Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle tepki gördü

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun annesinin eski avukatı Metin Feyzioğlu'nun, vahşice katledilen Emine Bulut için attığı tweet sosyal medyada tepki gördü.

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, vahşice katledilen Emine Bulut için sosyal medya hesabından bir tweet yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları Metin Feyzioğlu'na, Münevver Kararbulut'un katili Cem Garipoğlu'nun annesinin avukatı olduğu için tepki gösterdi.

"SEN İNSAN OLAMAZSIN"

Resmi Twitter hesabından vahşi cinayetle ilgi açıklama yapan Feyzioğlu, "Hanibazen boğazınız düğümlenir, derin nefes alamazsınız. İşte böyleyiz şu anda. Bu vahşeti bizlere yaşatan o caniye söylüyorum. Sen insan olamazsın. Daha kaç canımız yanacak? Şiddetsiz toplum için partiler üstü bir devlet politikasına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı. Feyzioğlu'na çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.