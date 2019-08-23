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Tekirdağ'da kayıp şahsın cesedi gölette bulundu

İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da kayıp şahsın cesedi gölette bulundu

TEKİRDAĞ'da 3 gün önce kayıp olarak aranan şahsın gölette cesedi bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi Müsellim Barajı göletinde ceset olduğu ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis ekipleri cesedi kıyıya çıkardı.

Gölette çıkarılan şahıs üzerinde yapılan incelemede cesedin 3 gün önce Tekirdağ'dan hakkında kayıp müracaatı yapılan 55 yaşındaki Vedat Y. isimli şahıs olduğu öğrenildi.

Şahsın cesedi incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

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