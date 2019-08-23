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Antalya'da uçurumdan yuvarlanan bisikletteki 3 çocuk yaralandı

Antalya'da uçurumdan yuvarlanan bisikletteki 3 çocuk yaralandı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde Mehmet Can Cırrık (11) ve kardeşi Irmak Cırrık (3) ile kuzenleri Sude Cırrık'ın (10) bindiği bisiklet, uçurumdan yuvarlandı. Hastanede tedaviye alınan çocuklardan Mehmet Can Cırrık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Can Cırrık, kardeşi Irmak Cırrık ve amcalarının kızı Sude Cırrık, pazar günü saat 18.00 sıralarında, aynı bisiklete binip dolaşmaya çıktı. Çocukların yokuş aşağı indiği sırada ise bisikletin frenleri tutmadı. Durumu fark eden vatandaşlar, hızla ilerleyen bisikleti, otomobille yolunu keserek durdurmak istedi. Ancak bisiklet hızla uçurumdan yuvarlandı. Çocuklar da araziye savruldu.

Birinin durumu ağır

Çocukların yardımına koşanlar, 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan Mehmet Can Cırrık ve Sude Cırrık, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine; Irmak Cırrık ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan Mehmet Can Cırrık'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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