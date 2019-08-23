HABER /  GÜNCEL

Emine Bulut cinayetinde görüntüleri yayan kişi gözaltına alındı

Emine Bulut cinayetinde görüntüleri yayan kişi gözaltına alındı

Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Bulut'a ait olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede görüntüyü çeken kişinin B.Y. (19) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan B.Y'nin ifadesinde, videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirttiği, M.A'nın da videoyu izledikten hemen sonra sildiğini söylediği öğrenildi.

B.Y. ve M.A. hakkında, "soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme" suçundan işlem yapıldı. Gözaltındaki B.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?
F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V. ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayımlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayımlanmasının kısıtlanması kararı alınmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Tarkan'dan tepki
Foto Galeri Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Tarkan'dan tepki Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması
Antalya turist sayısında rekor kırdı
Antalya turist sayısında rekor kırdı
Manisa'da bir kadının karnından 2 kilogram ur çıktı
Manisa'da bir kadının karnından 2 kilogram ur çıktı
Emine Bulut cinayetinde şok detaylar!
Emine Bulut cinayetinde şok detaylar!
Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu
Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu
Kadın kılığına girdi ama jandarmadan kaçamadı
Kadın kılığına girdi ama jandarmadan kaçamadı
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu
Ordu'daki yağışın bilançosu belli oldu
Norveç’te Hristiyanlar cuma namazı sırasında camiye kalkan oldu
Norveç’te Hristiyanlar cuma namazı sırasında camiye kalkan oldu
Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle tepki gördü
Metin Feyzioğlu Emine Bulut tweetiyle tepki gördü
Sakarya'da 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirildi
Sakarya'da 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
2019 aşure ne zaman aşure günü ne zaman başlıyor?
2019 aşure ne zaman aşure günü ne zaman başlıyor?
Yorumlar