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Emine Bulut'un katilini tebrik etti kıyamet koptu

Emine Bulut'un katilini tebrik etti kıyamet koptu

Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, eşi Emine Bulut'u boğazından keserek katleden Fedai Baran'ı "Kahraman" olarak nitelendirip tebrik etti.

Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'u vahşice katleden eski eşi Fedai Baran için "Kahraman" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özen, "Aslan parçası, meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok. Gerçek katilÖmer Uğur Gençcan ve onu oraya atayan AKP'liler ve birgün mutlaka yargılanacaklar" dedi.

Yargıtay daire başkanını hedef aldı

Özen' in katil diye nitelendirdiği Ömer Uğur Gençcan'ın ise boşanma davalarına bakan Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı olduğu öğrenildi.

Bu ilk değil

Muhammet Özen, daha önce bir yerel gazeteye yaptığı açıklamada "Karılarını öldüren erkekleri alınlarından öpüyorum" şeklinde konuşmuş, Özen söz konusu açıklamaları nedeniyle 'tahrik ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı.

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