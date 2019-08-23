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Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu

Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu

Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu. Taraflar 1 sezonluk anlaşma imzalayacak. Cim Bom'un kasasına bu anlaşmadan dolayı 15-20 milyon TL civarında bir para girmesi bekleniyor.

Galatasaray'da sponsor gelişmesi... Sarı-kırmızılı ekip, Terra Pizza ile 1 sezonluk göğüs reklamı için prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada resmi anlaşmanın 24 Ağustos Cumartesi günü 14.00'te Türk Telekom Stadyumu'nda imzalanacağı duyuruldu.

Galatasaray ne kadar kazanacak?

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 2019-2020 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 1+1 futbol sezonu için reklam hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketimize, 2019-2020 futbol sezonu için 18.000.000 TL + KDV, 2020-2021 futbol sezonu için 20.000.000 TL + KDV olmak üzere toplam 38.000.000 TL + KDV ödeyecektir. Bu sabit rakama ilave olarak birlikte yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacaktır" denildi.

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