Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Terra Pizza oldu. Taraflar 1 sezonluk anlaşma imzalayacak. Cim Bom'un kasasına bu anlaşmadan dolayı 15-20 milyon TL civarında bir para girmesi bekleniyor.

Galatasaray'da sponsor gelişmesi... Sarı-kırmızılı ekip, Terra Pizza ile 1 sezonluk göğüs reklamı için prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada resmi anlaşmanın 24 Ağustos Cumartesi günü 14.00'te Türk Telekom Stadyumu'nda imzalanacağı duyuruldu.

✍ Galatasaray ile Terra Pizza sponsorluk anlaşması imzalıyor



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Galatasaray ne kadar kazanacak?

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında 2019-2020 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 1+1 futbol sezonu için reklam hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Şirketimize, 2019-2020 futbol sezonu için 18.000.000 TL + KDV, 2020-2021 futbol sezonu için 20.000.000 TL + KDV olmak üzere toplam 38.000.000 TL + KDV ödeyecektir. Bu sabit rakama ilave olarak birlikte yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacaktır" denildi.