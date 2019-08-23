Beşiktaş Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Vodafone Park'ta açıldı. Geçen hafta Sivasspor karşısında bozguna uğrayan Kara Kartal, taraftarı önünde Göztepe'yi 3-0 devirdi. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 45+2'de Güven Yalçın, 54'de Caner Erkin ve 60'da Ljajic'den geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivaspor'a mağlup olan Beşiktaş, İkinci haftanın açılış maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Vodafone Park'taki ilk maçına çıkan Abdullah Avcı, yeni takımıyla ilk resmi galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın 61. dakikasında Tyler Boyd'un yerine oyuna giren yeni transfer N'Koudou, siyah-beyazlı takımla ilk maçına çıktı.

6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Caner Erkin, ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahasına ortasını yaptı. Vida'nın rakibiyle beraber müdahale etmek istediği top, kimseye temas etmeden arka direğe çarparak filelere gitti: 2-0.

59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Adem Ljajic, Poko'yu geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Ljajic'in kale sahası önünde sağ ayağıyla yerden sert şutunda, kaleci Beto'nun müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 3-0.

79. dakikada Necip'in kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Lens, kaleci Beto'nun önde olduğunu görüncü meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Ancak Beto güçlükle de olsa tokatlayarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

90+2. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahasına giren Poko, topu Alpaslan Öztürk'e çıkardı. Bu oyuncunun kale sahasından yaptığı vuruşta kaleci Karius'a çarpan top direkten oyun alanına döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş: 3 - Göztepe: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel (Dk. 67 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Muhayer Oktay), Boyd (Dk. 61 N'Koudou), Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges (Dk. 75 Alpaslan Öztürk), Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin (Dk. 61 Andre Castro), Eren Derdiyok (Dk. 46 Halil Akbunar)

Goller: Dk. 45+2 Güven Yalçın, Dk. 54 Caner Erkin, Dk. 59 Ljajic (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 72 Poko (Göztepe), Dk. 73 Ruiz (Beşiktaş)