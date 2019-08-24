Ünlü oyuncu Hazal Kaya da Emine Bulut cinayetine isyan etti: Durdurun bu cinayetleri artık!

KIRIKKALE'de Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili bir tepki de ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan geldi. Kaya sosyal medya hesabından, ""Durdurun bu cinayetleri artık!" diye seslendi.

Kızının yanında eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetiyle ilgili Türkiye ayağa kalktı. Ünlü ünsüz milyonlarca kişi vahşice işlenen cinayete tepki gösterdi.

O tepkilerden birisi de ünlü oyuncu Hazal Kaya'dan geldi. Kaya, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Durdurun bu cinayetleri artık!" diye seslendi.

Kırıkkale'de işlenen cinayette, 38 yaşındaki Emine Bulut, 6 gün önce eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürülmüştü. Emine Bulut'un olay anında çekilen son anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bulut "Ben ölmek istemiyorum" derken, kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" sözleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Kaya'nın paylaştığı mesaj bir çok kullanıcı tarafından beğenilerek retweet edildi. İşte o mesaj;