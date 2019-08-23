Gizlediği bir çocuğu var deniyordu! Simge Sağın sunucuyla davalık

Son günlerde magazin kulislerinde konuşulan yeni aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşen şarkıcı Simge Sağın ve Metin Hara ilişkisine dair hala kafalarda çeşitli soru işaretleri varken güzel şarkıcının gizli çocuğu olduğunu iddia eden televizyon programcısı Cem Aydınlı'yı affetmedi.