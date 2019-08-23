Gizlediği bir çocuğu var deniyordu! Simge Sağın sunucuyla davalık
Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Simge Sağın, gizli bir çocuğu olduğunu öne süren sunucu Cem Aydınlı ile davalık oldu.
Son günlerde magazin kulislerinde konuşulan yeni aşk iddiaları gündeme bomba gibi düşen şarkıcı Simge Sağın ve Metin Hara ilişkisine dair hala kafalarda çeşitli soru işaretleri varken güzel şarkıcının gizli çocuğu olduğunu iddia eden televizyon programcısı Cem Aydınlı'yı affetmedi.
Pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın, geçtiğimiz yıl herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikayetçi olmuştu.
Sağın, TV programında ortaya atılan'Alkollüyken eski menajeri Cihan Tükel'i taciz etti' iddiasını da yalanlamıştı.
Soruşturma başlatan savcılık, dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Sağın; Aydınlı'nın, Tohum Otizm Vakfı'na 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve asılsız haber yapmaması şartıyla uzlaşabileceklerini söyledi.