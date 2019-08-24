THK uçakları tartışması alevleniyor 'Açıkça felç edildik'

"35 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz uçakla söndürme işi bir dizi beceriksizlik yüzünden sona erdi." ifadelerini kullanan Türk Hava Kurumu Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, "Açıkça felç edildik" diye konuştu.

İzmir’de yaşanan orman yangını kamuoyunda büyük üzüntü ve tepki yarattı. Yangına müdahale etmeyen söndürme uçaklarıyla ilgili tartışma Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 'motorları yok' açıklamalarının ardından daha da alevlenerek sürüyor.

Bayram Duman, orman yangınlarından sonra THK'nın uçak envanterine ilişkin konuştu. Kasım 2018'den bu yana işlerin tersine döndüğünü söyleyen Duman, "Bir önceki THK yönetimi Orman Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu 6 uçağın bakımı için yeterli miktarda kaynak ayırmıştı. Ancak bu yönetim bunu yapamadı. İhale için teminat mektubu bulamadıkları için teklif verilemedi" şeklinde konuştu.

"Uzlaşma zeminini bitirdi"

Yeni Şafak'a konuşan Duman, "Daha sonra Orman Bakanlığı, THK'yı bu kez pazarlık usulü anlaşmak için ikinci kez davet etti. Burada da mevcut yönetim bir önceki yılın yüzde 80'i üzerinde fiyat teklifi verdi. Bu teklif bakanlık ile uzlaşma zeminini bitirdi" diye konuştu.

35 yıldır kesintisiz şekilde sürdürdüğümüz uçakla yangın söndürme işlemi bir dizi beceriksizlik yüzünden maalesef sona erdi. Açıkça felç edildik.

"THK ailesini alenen yanılttı"

Orman Bakanlığı ile Mart'ta yapılan ihaleyi de anlatan Duman, "İhale günü 2 uçak hazır haldeydi. Orman Bakanlığı yetkilileri de bu bilgiye vakıftı.

Dolayısıyla teklif edilen fahiş fiyattan çok, filo hazır olmadığı için ihale THK'ya verilmedi.

Başarısızlığı örtbas etmek isteyen yönetim 'İhaleyi biz aldık bakanlıktan kaynağın onaylanmasını bekliyoruz' diye THK ailesini alenen yanılttı" dedi.

"Uçakları hazırlayamadılar"

Bir önceki yönetimin ihaleye girmeden önce uçakları hazır hale getirdiklerini aktaran Duman, "Biz daha önceki yıllarda ihaleye girmeden 3-4 ay önce çalışanlarımıza, pilotlara maaş ödeyemedik. Uçaklar hazır hale getirilsin, ihale alınsın ondan sonra maaşları öderiz diye düşündük. Ama mevcut yönetim, 30'a yakın albaya fahiş fiyatlarla ödedikleri maaşlar yüzünden uçakları hazırlayamadılar" ifadelerini kullandı.

"Beceriksizliklerini anlatmak yerine..."

Duman, "Rus radyosuna çıkan THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz kabahat ve beceriksizliklerini anlatmak yerine, bakanlığı suçladı. Sanki bakanlık, THK'ya sempati ile yaklaşmıyor da bunun yerine Rus helikopteri kiralıyordu. THK, filoyu hazır edecek güveni vermediğinden bakanlık tercihini helikopterden yana kullanmıştı" dedi.