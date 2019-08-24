Bülent Arınç'tan çarpıcı yeni parti sözleri: Muhalefet olmak size yakışmaz dedim

Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı konuşulan partilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bülent Arınç, "İktidar olma şansları yok, yüzde 1'i hedefliyorlarsa onlara yakışmaz" diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kuracakları iddialarını değerlendiren Bülent Arınç, “Siz AK Parti’de hizmetler yaptınız. Muhalefeti CHP, İYİ Parti, HDP yapsın. Onlara ‘Muhalefet olmak size yakışmaz’ dedim” ifadelerini kullandı.

"Yüzde 1’i hedefliyorlarsa onlara yakışmaz"

Kurulacağı öne sürülen partilerin iktidar olma şansı bulunmadığını söyleyen Arınç, “Nefsani sebeplerle veya şahsi duygularla bu partileri kurmasınlar. İktidar olma şansları yok, yüzde 1’i hedefliyorlarsa onlara yakışmaz” ifadelerini kullandı.

“Bu konulara girmek istemiyorum aslında” diyen Bülent Arınç, Gül, Babacan ve Davutoğlu ile uzun yıllar çalıştıklarını hatırlattı ve şunları söyledi:

İsmi geçen insanlarla çok uzun yıllar beraberliğimiz oldu. Sayın Abdullah Gül benden önce Refah Partisi’nden milletvekili olmuştu. Acılar, sevinçler paylaşan insanlardık. Sayın Ahmet Davutoğlu ile çok önceden beri bir düşünce adamı olarak fikirlerinden istifade ederdik. 2005’te İslam Konferansı Örgütü’nün zirve toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer katılmayı reddetti. Sanıyorum laiklik ilkesi çiğnenir diye. Ben katıldım.

Arkamda Sayın Abdullah Gül ve Sayın Ahmet Davutoğlu vardı. Bu tablonun ölünceye kadar devam etmesini isterim.

Bugün AK Parti’nin karşısına geçip muhalefet yapmayı düşünecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın otoritesini sarsacak bir düşünceyi doğru bulmam.

"Siz bu zaafınızdan kurtulamazsınız"

Yeni parti kuracağı iddia edilen isimlere “Yanlış yaparsınız” dediğini belirten Arınç, “Şimdi muhalefette eleştirdiğinde ‘Sen onlarla beraberdin’ diye vatandaşlar düşünmeyecek m? Siz bu zaafınızdan kurtulamazsınız” dedi.

AK Parti’de görev yapan siyasetçilere muhalefet yapmanın yakışmayacağını savunan Bülent Arınç, “Siz AK Parti’de hizmetler yaptınız. Bugün bu imkanları bulamıyorsanız bize ve size yakışan şey kendi hayatınızı yaşamak ve Türkiye için doğru bildiklerinizi yazmak ve söylemektir. Muhalefeti CHP, İYİ Parti, HDP yapsın. Onlara ‘muhalefet olmak size yakışmaz’ dedim” ifadelerini kullandı.

"İktidar olma şansları yok"

Kurulacak partilerin iktidara gelme şansı olmadığını söyleyen Bülent Arınç, “Bu arkadaşlarımız yıllarca AK Parti’ye hayat verdilerse, şimdi nefsani sebeplerle veya şahsi duygularla bu partileri kurmasınlar. İktidar olma şansları yok yüzde 1’i hedefliyorlarsa onlara yakışmaz. Ben Tayyip Erdoğan Bey’e bakıyorum 10 tane eksikliği varsa benim 50 tane eksikliğim var. O şu anda halk kahramanı. Onu o kadar çok seven insan var ki. Yurt dışında da milyonlar onu seviyor” diye konuştu.

"Arkadaşlarımızın eleştirilerini dinlemek lazım"

Parti kuracağı iddia edilenlerin fikirlerinin de dikkate alınması gerektiğini belirten Arınç, şöyle devam etti:

AK Parti çok büyük ve güçlü parti. 8-9 milyon üyesi var. Yeni bir dinamizmle başladığımız zaman yüzde 55’leri bile bulabiliriz, uzak ihtimal değil, gövde sağlam. Arkadaşlarımızın taleplerini, düşüncelerini makul bir şekilde dinleyebilmeliyiz. Bu insanlara karşı kötü bir dil kullanmamalıyız. Yağan yağmurda beraber ıslandık. Yaptıklarını yanlış bulalım, şahıslarını rencide edecek hiçbir kelime kullanmayalım. Gözyaşları ile birbirimizi kucaklayarak doğrunun yanlışın nerede olduğunu birbirimize gösterelim.

Demokrasi ve özgürlük için eleştiriler var, başka eleştiriler var. Bunları dinlemek lazım.

Doğruysa teşekkür ederiz. Doğru değilse ‘kusura bakma’ deriz. Bunları başka sıfatlarla kötülemek doğru değil.

"Parti kurarlarsa çok üzüleceğim"

Eleştirileri kamuoyu önünde yapmadıklarının dile getiren Bülent Arınç, “Bizim prensibimiz var, kendi içimizde eleştirilerimizi yaparız. Bunları dışarıda çok tekrarlamayız. Dışarıda bunları tekrarlamak partinin gücünü düşürebilir. O yüzden kamuoyuna ekranlardan değil görüşme zeminleri arayarak bu düşüncelerimizi iletebiliriz. Bir yanlışa kapılıp da bu sebeplerle başka parti kuracak olurlarsa çok üzüleceğim, onlar adına da kendi adıma da inşallah böyle bir yanlışa düşmeyecekler” dedi.