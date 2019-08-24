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Amerikalı milyarder iş insanı David Koch hayatını kaybetti

Amerikalı milyarder iş insanı David Koch hayatını kaybetti

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amerikalı milyarder iş insanı David Koch 79 yaşında hayatını kaybetti.

"Koch Kardeşler" olarak bilinen dünyanın en büyük şirketlerinden "Koch Endüstrileri"nin sahiplerinden ABD'li muhafazakar milyarder David Koch, 79 yaşında öldü.

Muhafazar sağa verdiği destekle Amerikan siyasetinin şekillenmesinde önemli rolü bulunan milyarder Koch'un prostat kanseri olduğu ve uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. 

Yıllık geliri yaklaşık 110 milyar doları bulan Koch Endüstrileri'nin sahiplerinden biri olan David Koch, Cumhuriyetçi Parti'ye en fazla bağış yapan isimler arasında yer alıyordu.

David Koch, Forbes'un en zenginler listesinde de 11. sırada yer almıştı. 

Cumhuriyetçi Partinin en büyük bağışçılarından "Koch Kardeşler", ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına ise bağış yapmayı reddetmişti. 

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