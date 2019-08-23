ABD'de bir kadın barınağa kabul edilmeyen köpeğini bagaja kilitledi

ABD’nin Florida eyaletinin Brevard bölgesinde meydana gelen olayda; Brevard Polis Departmanı’nın yaptığı açıklamaya göre, Sara Perry isimli kadın, bölgedeki bir hayvan barınağına giderek, yetkililere köpeği barınağa kabul etmelerini ya da ‘uyutmalarını’ söyledi.