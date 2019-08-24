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Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı

Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı

Trabzonspor Kulübü'nün finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yusuf Yazıcı'nın transferinden 110 milyon 250 bin lira gelir elde ettik" diyen Ertuğrul Doğan, şunları söyledi:

"2019 - 2020 transfer tescil döneminde 16 oyuncuyu kadromuza kattık. Bu oyunculardan üçü serbest statüde, ikisi kiralık. Dört futbolcumuzun transferine hiçbir ücret ödemedik. Diğerlerini de bonservisiyle birlikte aldık. Ödediğimiz bonservis, kiralama ve imza bedeli toplamda 30 milyon 048 bin TL. Kadromuza yeni katılan oyuncuların bu sezonki maaş ücretlerinin toplamı 41 milyon 728 bin 400 TL. Ayrıca yolları ayırdığımız 8 oyuncumuz için bu yıl 39 milyon 800 bin TL, toplamda ise 62 milyon 195 bin TL'lik maliyetten kurtulduk.

Yusuf Yazıcı'nın transferinden 110 milyon 250 bin lira gelir elde ettik.

Bu transfer döneminde yine kulübümüzün finansal yapısına uygun transferler yaparak aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabileceğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Transfer politikamızı bu şekilde sürdüreceğiz. Kadromuzdaki oyuncuların kalitesine baktığımızda ilerleyen yıllarda hem sportif hem de ekonomik olarak pozitif bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum. Trabzonspor olarak bunu yapmak zorundayız. Çünkü geçmiş yıllarda maalesef yanlış politikalar yüzünden sadece bir transfere bonservis bedeli olarak yaklaşık 40 milyon lira ödeniyordu. Şimdi bu paraya neredeyse bir takım kuracak kadar oyuncu alabiliyoruz. Camiamızla birlikte bu doğru yoldan ayrılmayacağız. İnşallah daha güzel günler göreceğiz."

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