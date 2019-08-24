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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 103 operasyon gerçekleştirildi

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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 103 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı'nca yılın ilk 8 aylık döneminde, organize suç çetelerine yönelik 103 operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen bu operasyonlarda 1226 örgüt üyesi ve yöneticisi gözaltına alındı, 436'sı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Organize suç örgütleri

Ayrıca yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik polis iş birliği kapsamında, ülke sınırlarında 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, 5'i örgüt lideri olmak üzere Balkan ve Kafkas uyruklu toplam 10 kişi yakalanarak, ülkelerine teslim edildi. Bu yıl içinde de polisiye iş birliği kapsamında 1 yabancı uyruklu mafya lideri yakalandı. 

Çok sayıda silah ele geçirildi

Bu yıl düzenlenen operasyonlarda; organize suç örgütlerinin eylemlerinde kullanmak üzere yasa dışı yollarla temin ettikleri 189 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 88 av tüfeği, 7 bin 930 fişek ile çok sayıda çek, senet ve benzeri suç unsurları ele geçirildi. 

Operasyonlar artıyor

Organize suç örgütlerine yönelik 2017 yılında 99 operasyon gerçekleştirilirken, 2018'de ise 162 operasyon gerçekleştirilmesiyle önceki yıla oranla yüzde 64'lük artış meydana gelmişti. Geçen yıl ülke genelinde yapılan operasyonlarda 6'sı ulusal, 123'ü bölgesel olmak üzere toplam 129 organize suç örgütü çökertilmişti. Çökertilen organize suç örgütlerinde üye ve yönetici konumunda bulunan 2 bin 209 kişiye işlem yapılmış, bunlardan 793'ü tutuklanmıştı.

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