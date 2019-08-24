Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alınamayacağını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine kayyum atanması gündemdeki yerini koruyor.

Bununla ilgili Balıkesir Burhaniye'deki konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçilmiş belediye başkanlarının gerekçe göstermeden görevden alınmasının yanlış olduğunu söyledi.

"Niçin ve hangi gerekçeyle görevden alıyor?"

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı olarak seçildiniz ve göreve başladınız. Sonra geldi İçişleri Bakanı dedi ki 'Kusura bakma ben seni görevden alıyorum.' Niçin ve hangi gerekçeyle görevden alıyor? 'Demokrasi, insan hakları' diyorsanız seçimle gelmiş birini siz nasıl görevden alıyorsunuz?" diyerek sert tepki gösterdi.