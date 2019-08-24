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Beşiktaş'ta rota Maxime Gonalos... Kiralamak için teklif yapıldı

Beşiktaş'ta rota Maxime Gonalos... Kiralamak için teklif yapıldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın şartların oluşması halinde alınmasını istediği ön libero için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah Beyazlılar'ın Roma'lı Maxime Gonalons için teklif yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Sevilla’da kiralık geçiren 30 yaşındaki defansif orta saha Maxime Gonalons'u kiralamak için temaslara başladı. 

İtalyan basını, siyah-beyazlı kulübün, Roma'nın Fransız ön liberosu Maxime Gonalons'un peşinde olduğunu yazdı. SKY Italia'dan Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Beşiktaş, Maxime Gonalons için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Roma'nın kadrosunda düşünmediği Fransız yıldız için bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

2021 yılına kadar sözleşmesi var

Ancak geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcunun, önceliğinin ülkesi Fransa'da bir kulübe gitmek olduğu ve bu nedenle Beşiktaş'ın teklifine mesafeli yaklaştığı kaydedildi. Düşünmek için süre isteyen oyuncuya Fransız kulübü Rennes'nin de talip olduğu gelen haberler arasında. Sevilla'da toplam 15 maça çıkıp 1 gol atan Gonalons'un kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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