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Fenerbahçe'de Jerome Boateng bombası! Teklif yapıldı cevap bekleniyor

Fenerbahçe'de Jerome Boateng bombası! Teklif yapıldı cevap bekleniyor

Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Bayern Münih’te 4. stoper durumuna düşen 30 yaşındaki Alman Milli Takımı oyuncu Jerome Boateng için kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Stoper, ön libero ve sol bek mevkileri için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çok önemli bir gelişme yaşandı. 

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bayern Münih'te yapılan transferler sonrası 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için Fenerbahçe Alman kulübüne kiralama teklifnde bulundu. Bu teklifte Jerome Boateng'in ücretinin 3'te 2'lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.

Piyasa değeri 20 Milyon Euro

Bayern Münih'ten cevap bekleniyor. Olumlu bir cevap gelirse Boateng çubuklu formayı giyecek. 30 yaşında ve 1.90 boyunda olan Boateng, 76 kez Alman Milli Takım'da oynadı. 

Piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olan Boateng, 2011 yılından bu yana B.Münih forması giyiyor.

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