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Bakan Fahrettin Koca'dan 'Balık Pulu' hastalarına müjde

Bakan Fahrettin Koca'dan 'Balık Pulu' hastalarına müjde

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'Asitretin' etken maddeli ilacın yerli muadilinin Eylül ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'Asitretin' etken maddeli ilacın, firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık 3 aydır piyasada bulunamadığını kaydetti.

Yabancı menşeli üretici firmanın, artık bu ilacı üretmeyeceğini ve piyasaya vermeyeceğini bildirdiğine vurgu yapan Bakan Koca, şöyle dedi:

"Özellikle, halk arasında 'Balık Pulu' olarak bilinen 'İktiyozis' hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına Temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, Eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir. Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu’da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz."

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