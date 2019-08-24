Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Rafinha heyecanlandırdı
Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi taraftarları heyecanlandırdı.
Süper Lig'e ilk haftada Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek iyi başlayan Fenerbahçe, zorlu sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
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Posta'da yer alan habere göre, orta saha transferi için Marsilya'dan Luiz Gustavo için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sürpriz bir isimle anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.
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Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Fenerbahçe, Barcelona'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha'yı transfer etmek üzere.
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Anlaşmanın son aşamaya geldiği belirtilirken oyuncunun menajerinin de transferi bitirmek adına Türkiye'de bulunduğu aktarılıyor.
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