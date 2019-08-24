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Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban'dan küstah açıklama! Türkiye'yi böyle tehdit etti

Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban'dan küstah açıklama! Türkiye'yi böyle tehdit etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban, militanlara silah tedarik etmek için kullanıldığını öne sürdü. Bununla birlikte İdlib'deki Türk gözlem noktalarının Suriye ordusu tarafından imha edilebileceğini söyledi.

Lübnan'da yayın yapan el Mayadin televizyonuna demeç veren Şaban, Türkiye'nin son dönemdeki eylemleriyle militanlara silah tedarik ettiğini kanıtladığını ileri sürdü.

Türkiye'nin suç işlediğini savundu

"Türkiye, Astana görüşmelerinde varılan mutabakatları yerine getirmedi ve gözlem noktalarını silah transfer tesislerine ve Suriye toprakları işgal noktalarına dönüştürdü" diyen Şaban, Türk gözlem noktaları ve El Nusra Cephesi'nin silah alışverişi yaptığını ve Suriyelilere karşı suç işlediğini savundu.

Tehdit etti

Şaban, "Murik köyündeki Türk gözlem noktası kuşatma altında. Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarını ve militanları imha edebilir" tehdidinde bulundu.

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