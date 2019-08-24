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Yasin Aktay'dan Emine Bulut yorumu: Çıkan bunca yasa yeterince koruyamıyor mu kadını?

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Yasin Aktay'dan Emine Bulut yorumu: Çıkan bunca yasa yeterince koruyamıyor mu kadını?

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut olayına ilişkin "Çıkan bunca yasa yeterince koruyamıyor mu kadını? Daha fazlası nedir?" ifadelerini kullandı.

Dün Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında öldürülmesi olayına kamuoyunun birçok kesiminden tepki gelmişti. Kanlar içerisindeki talihsiz kadının 'ölmek istemiyorum' sözleri ile kızının 'anne lütfen ölme' feryatları Türkiye'nin gündemini sarsmıştı. 

Yasin Aktay, kan donduran cinayetle ilgili 'Vicdansızlığı hangi yasa zapt eder?' başlıklı yazısında şunları yazdı:

"Cinayete kuran olanlar daha eğitimli"

Neresinden bakarsanız, modernleşiyoruz. Modernleşmede her geçen gün daha fazla mesafe kat ediyoruz. Eskisine oranla cinayet işleyenler de cinayete kuran olanlar da daha eğitimli, daha şehirli. Kadına yönelik şiddet şu anda bir kırsal konu değil, kentsel bir konu.

"Ne oluyor?"

Üstelik her geçen gün kadının konumunun yasal olarak çok daha fazla geliştirildiği, kadına pozitif ayırımcılık adı altında neredeyse imtiyazların bile tanındığı bir kentsel-modern dünyadayız.

Tuhaf olan şey, kadının yasal konumunun çok gelişmiş olmasına karşılık, kadına yönelik şiddet vakalarının daha fazla artıyor olması. Ne oluyor?

Çıkan bunca yasa yeterince koruyamıyor mu kadını? Daha fazlası nedir?

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