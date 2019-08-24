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Galatasaray'da genç oyuncu Yunus Akgün'e Lazio talip oldu

Galatasaray'da genç oyuncu Yunus Akgün'e Lazio talip oldu

İtalya Serie A ekibi Lazio’nun genç oyuncu Yunus Akgün için Galatasaray ile temasta olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da genç oyuncu Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir genç oyuncuyu takip eden ve daha önce sarı kırmızılılarla görüşen İtalya Serie A ekibi Lazio’nun transferi gerçekleştirmek için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. 

İtalyan basını, 19 yaşındaki sağ kanat oyuncu için 4 milyon Euro’luk teklif sunulduğunu öne sürdü. Sarı kırmızılı kulüp, Finansal Fair-Play'i de göz önünde bulundurarak Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına sıcak bakabilir.

İtalyan basınına göre, Lazio'nun 19 yaşındaki sağ kanat oyuncu için 4 milyon Euro’luk teklif sundu. 

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