Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası çarpıcı tespitler!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, antrenör Orhan Ak'ın istifasından, teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcular Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'un performansları ile yeni transfer Kevin N'Koudou'ya dair çarpıcı bulundu.

Rıdvan Dilmen, NTV'de çıktığı yüzde 100 Futbol programında Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından bazı başlıklar;

"Beşiktaş taraftarına geldiğimizde, yıllardır ilk defa arkasına 30 bin kişi alarak oynayan Abdullah Avcı, maçın devamını oynamak taraftarla oynamak farklıdır taraftarsız oynamak farklıdır. Hani derler ya seyircisiz oynamak deplasman takımı için de sıkıcıdır, o doğru değil, deplasman takımı seyircisiz oynamak ister. Bugün Göztepe de seyircisiz oynamak isterdi."

"Taraftarla çok daha hızlı kazandı"

Top rakipteyken Beşiktaş’ın kazandığı sürelere bakılsın ilk yarıda, sonra bir de taraftarın devreye girdiği bölümde bakılsın, çok daha kısa sürede kazanmıştır bence. Dönen top almak çok önemli, formda Başakşehir de bunu yapıyordu.

"Caner'e milli takım için sevindim"

"Caner’in iyi oynamasına çok sevindim, Hasan Ali’nin sakatlığında milli takımımız için çok önemli olacak. Hele de kapanan Andorra’ya karşı 15 tane top keser herhalde içeri."

"Oğuzhan mutlu uyur"

Oğuzhan bu akşam çok mutlu yatacaktır, çünkü verilen şansı kullandı bu akşam. Ve dikkat ediyorsanız bu tip oyuncular oyuna iyi başladı mı coşarlar, 80'de çıkabileceğini düşündüm ama bitmedi maç sonuna kadar. Beşiktaş taraftarı Burak’ı da istemiyordu, tak tak attı golleri sonrasında kabul edildi. Oğuzhan’ın da taraftarların kendisini neden alkışladığı düşünmesi lazım, sonra bir de neden ıslıkladıklarını da düşünmesi lazım bu kadar basit. Öz eleştiri yaparsanız olur, bu bizim için de geçerli. Ben programın tekrarını izleyip kendimi eleştiriyorum, 2000 program yaptıysam %80’ini tekrar izlemişimdir. Mutlaka beni eleştirenler de olmuştur ve doğru olan da var yani.

"İyi oyunculardan birisi de Medel'di"

"Başakşehir’de genelde maçlar 1-0’a kitlenirdi, taraftarla 3-0 oldu bir anda burada. Ayrıca fikstür olarak da önemliydi kaybettikten sonra 2 de 2 yapam şansı önemli. Tartışmaları azaltacaktır, Abdullah Avcı da kenarda rahatlamıştı. Bu arada iyi oyunculardan birisi de Medel’di, niye çıkardı? Isla geldiğinde yorgundu, sakatlandı. Medel de sakatlanmasın diye korumak için oyundan aldığını düşünüyorum."

"Avcı ilgilenecektir"

"Taraftarlar biliyor takımı, birbirlerini ittiler bugün taraftarlarla takım. Ama yine de Göztepe takımı da şut şansları buldu. Abdullah Avcı'nın bunlarla da ilgileneceğini düşünüyorum, şanslar verdiler çünkü rakibe, ceza sahası çevresinden pozisyon verdiler."

"Bu şablonla oynamak zor"

Medel, Ljajic, Oğuzhan, aslında Ljajic iç oyuncusu değil ama bu şablonla oynamak istiyor Abdullah Hoca. Emre, İrfan, Mossoro’yu burda da kurmak istiyor. Tüm maçta da böyle oynama isteğini belli etti, Medel çıktıktan sonra da ortaya Necip’i aldı aynı şablonla devam etti.

"N'Koudou faydalı olacaktır"

Boyd’da bir çekingenlik var ama N’koudou Beşiktaş’a faydalı olacaktır. Sonuçta son dakikalarda da olsa City maçında sahaya adımını atmış oyuncu. Orada sahaya adımını attıysan, burada faydalı olursun.Okan Buruk yarın savunmaya değil Emre’ye basacak, bence Emre’ye baskı oynayacaktır, fakat Beşiktaş buna henüz çözüm üretemiyor bunlara çünkü önce kısa bir forvet Güven var. Burak, Muriç olsa böyle olmaz daha rahat ileri vurursun, indirir. N’koudou’da bu konu da Beşiktaş’ın işine yarayacaktır, çünkü ciddi bir kontra tehdidi olarak rakibin aklında duracaktır."

"N'Koudou'yu dar alanda göreceğiz"

"Bugün N’koudou 3-0’ken girdi sahaya, artık tamamen geniş alan vardı, dripling yönünü gördük sahada. Ama önümüzdeki hafta 0-0’ken oyuna başlar veya girerse kapalı alanda meziyetini de göreceğiz. Tabiki Tottenham’dan gelen oyuncunun dar alanda da marifeti olacaktır ama göreceğiz."

"2'de 2 yapmak önemli"

Başakşehir’de genelde maçlar 1-0’a kitlenirdi, taraftarla 3-0 oldu bir anda burada. Ayrıca fikstür olarak da önemliydi kaybettikten sonra 2 de 2 yapam şansı önemli. Tartışmaları azaltacaktır, Abdullah Avcı da kenarda rahatlamıştı.

"İnsanların yüzü gülüyor"

Koşu mesafesi de çok önemli futbolda, tabi ki yetenek taktik takım oyunu da çok önemli ama bilimden de faydalanmamız gereken çok değerli bir oyun futbol. İnsanların yüzü gülüyor Lig başladığından beri. Fenerbahçe daha birinci maçta, heyecanlandırdı taraftarlarını. Futbol öyle bir oyundur ki, tabi ki diğer sporları da sevenler vardır ama dünyada Amerika dışında 1 numaradır.

"Atiba formdaysa oynar"

En önemli şey dış yönetimin iyi olması takımlarımızda. Git-gellerin yaşanması oyuncuları etkileyebilir, Necip’i etkilemez de Medel’i etkiler mesela, etkiledi de daha önce geçtiğimiz sene. Beşiktaş’ta solak oyuncu yok mesela şu an baktığımızda, Ljajic’in oyununa çok uygun değil aslında. Zamanla, deneme yanılma ile alışacaklardır. Atiba sağlıklı olursa Atiba oynar, sakatsa Medel oynar ortada. Medel burada Atiba’nın formsuzluğuna göre oynar. Daha önce Emre ile de orada oynadı, tek ön libero devam edecektir Abdullah Hoca. Takım kadrosu Başakşehir’den farklı mesela beklerden Caner al-ver’i bilir ama yine de kendini bazen hücuma çok kaptırıyor, hücumda görüyoruz bazen onu bölgesinden çok farklı yerlerde ama bugün harika oynadı.

"Kuralların da gelişmesi gerekiyor"

Hakemle ilgili çok fazla bir şey yok ama su molasını top öteki taraftan çıkınca vermeliydi. Ayrıca Oğuzhan’ın ayağına basılan pozisyonda eğer içeride olsa penaltı verilecekti VAR tarafından ama burada karışmadı dışarıda diye. Daha VAR’da çok yol kat etmemiz gerekiyor, futbol dünyası olarak. Bunlar kural olarak penaltı ama benim futbol anlayışıma göre penaltı değil, ayağına basmalar fotoğraf penaltısı olabiliyor, oyuncular oraya basmak için gitmiyor.

"Daha ekonomik oynar, daha akıllı..."

"Güven çok genç oyuncu, futbolcunun 26-29 arası en uygun olduğu yaşlardır. Daha ekonomik oynar daha akıllı davranır ve kontrol eder kendini. Beşiktaş’ın bugün orta saha sol iç gol attı, forveti de gol attı ve sol beki gol attı ama stoperi de atabilirdi o pozisyonda yani 3 pozisyondan oyuncusu da gol attı bu maçta."

"Göztepe'de transferlerin bitmemesi problem"

dakikada yedek kulübesindeki Tamer hoca en az 1 puan bizim bu maçta demiştir. Ama takımda eksikler var, aynı tip oyuncular var takımda transferin bitmemesi problem biraz. Orta saha oyuncuları savunmadan döndürme oyuncular, o yüzden de savunamcılar hücumcular çok açılıyor araları. Geçen seneki flaş takım düşmekten zor kurtuldu, Göztepe çok büyük camiadır, Başkan ve hocanın bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Gençler bilmez ama Göztepe Lig’de çok ciddi başarılar kazanmış iyi bir camiadır.

"Orhan Ak doğrusunu yaptı"

Orhan Ak geç de olsa doğrusunu yapmıştır, hocasını ve başkanını rahatlatmıştır. Ama Beşiktaş taraftarları da herkese onu istemiyorum bunu istemiyorum derse iş farklı yere gider, onun da kontrol altında olması lazım. Fenerbahçe’de yaşandı bu şu anda da Diagne meselesinde yaşanıyor Galatasaray’da.

"Avcı'nın baskı hissetmesine gerek yok"

Abdullah Avcı buralara tırnakları ile kazıyorsak gemiş başarılı bir hocadır, son cümlesinde belirttiği adele sakatlığı değil çarpışma demesi, bunlara gerek yok hocam senin bunları söylemene. İzah etme gereksinimi var şu an Abdullah Avcı’da, ama ihtiyacın yok hocam senin sen Abdullah Avcı’sın Beşiktaş seçmiş seni. Yarın öbür gün kötü sonuçların ardından bu baskıyı hissetmesi sorun yaratır, gerek yok.