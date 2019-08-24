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Hükümetle memurun zam pazarlığı! Karamollaoğlu'ndan sert sözler

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Hükümetle memurun zam pazarlığı! Karamollaoğlu'ndan sert sözler

Hükümet ile memurlar arasındaki 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecine tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin Ali Cengiz oyunu oynadığını söyleyerek memurların kazandığı hakların geri alınmak istendiğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu şunları söyledi:

Toplu İş Sözleşmesi süreci

Malumunuzdur ki; 3 milyonu aşkın memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren pazarlık sürecinde hala bir anlaşmaya varılamadı. Hükümetin 2020 için yüzde 4+4 ve 2021 için yüzde 3+3 oranındaki zam teklifini haliyle memurlar kabul etmedi ve mesele hakem heyetine taşındı.

Ancak toplu sözleşme sürecine dair edindiğimiz bilgiler akıl alır gibi değil. Hükümet tam bir Ali Cengiz oyunu oynuyor.

20 gün boyunca devam eden görüşmelerde kamu işveren heyeti ve sendikalar zam oranı dışındaki birçok konuda uzlaşmışlar. Fakat... Bu görüşmeler esnasında sendikalar heyeti uzlaşılan maddeleri tutanak altına almak istemesine rağmen teklifleri kabul görmemiş. Anlaşma çıkmayan sürecin sonunda işveren heyeti, uzlaştığı maddeleri de hakem heyetine götürmek istiyor.

Bu, şu anlama geliyor; 20 gün boyunca kazanılan haklar memurun elinden geri alınıyor!

"Aba altından sopa gösteriliyor"

Sunulan sefalet zammını kabul etmeyen memura, deyim yerinde ise aba altından sopa gösteriliyor. İktidara sesleniyorum memurun haklarını elinden almayın! Toplu sözleşmelerde şeffaflığı esas alın. Uzlaşılan konuları, uzlaşılmamış gibi göstererek hakeme götürmeyin.

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