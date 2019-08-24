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İBB'den otogar yönetimine ihtarname! 3 gün içinde boşaltılması gerekiyor

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İBB'den otogar yönetimine ihtarname! 3 gün içinde boşaltılması gerekiyor

İBB, sözleşmesi bitmesine rağmen 15 Temmuz Otogarı'nın işletmesini devretmeyen Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye ihtarname gönderdi. Otogarın üç gün içinde boşaltılması gerekiyor.

İstanbul'da uzun süredir tartışma konusu olan Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparklarının kısa süre önce İBB şirketlerinden İSPARK'a devredilmesinin ardından kritik bir gelişme daha yaşandı.

3 gün içinde teslim edilmesi gerekiyor

İBB, işletme sözleşmesi dolan otogarın işletmesinin 3 gün içinde kendilerine teslim edilmesi için mevcut yönetime ihtarname gönderdi.

"Belediyemize teslim etmeniz gerekmekte"

İhtarnamede "Tarafınızca yapılan otogar işletmeciliğinin 3 gün içinde sonlandırılarak belediyemize teslim etmeniz gerekmekte olup aksi takdirde 2886 sayılı kanunun 75. maddesine göre mülki idare amirliğince tahliye edileceksiniz" denildi.

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