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Pençe-3'ün başladığı tarihe dikkat! Dr. Naim Babüroğlu o ayrıntıyı açıkladı

Pençe-3'ün başladığı tarihe dikkat! Dr. Naim Babüroğlu o ayrıntıyı açıkladı

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, Kuzey Irak'ta bugün başlatılan Pençe-3 harekatının zamanlamasına dikkat çekerek, "24 Ağustos'ta Suriye'deki Mercidabık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümüdür." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine Pençe-3 Operasyonu başlattı. Operasyonu, strateji uzmanı, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, CNN TÜRK yayınında değerlendirdi.
 
"Bu operasyonla teröristlerin kışa hazırlıklarına darbe vuruluyor. Bu bölgelerde yuvalanmaları engelleniyor" diyen Babür şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irakta terörle mücadele kapsamında operasyonları yoğunlaştırdı. Çünkü burada sınırı daha ileriden koruma amaçlanıyor. Eğer sınırı ileriden korumazsanız, daha önce Pençe-1 ve Pençe-2'de yapılan operasyonlarda kontrol edilen arazi kesimleri kritik bölgeler, üs bölgeleri oluşturulmamış olur. Dolayısıyla teröristler yine o bölgeleri kullanarak hem giriş hem de çıkış yapabilir.

Pençe-1 ve Pençe-2 ile yurt içine girişleri ve yurt dışına kaçışları engellendi. Pençe-3 harekâtının zamanı da çok önemli. 23 Ağustos'ta başladı bu harekât. Ağustos ayı Türk tarihi açısından zaferlerle, başarılarla dolu. 23 Ağustos, Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlangıç tarihi. Sakarya Meydan Muharebesi, Mili Mücadele tarihinde kilometre taşıdır. Bugün de 24 Ağustos'ta Suriye'deki Mercidabık Meydan Muharebesi'nin yıl dönümüdür. Dolayısıyla bu günlerin sembol anlamı var."

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