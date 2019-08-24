HABER /  GÜNCEL

Dağa kaçırıldı denilen genç bakın nereden çıktı! Annesi HDP önündeki eylemini bitirdi

İnternet Haber
Dağa kaçırıldı denilen genç bakın nereden çıktı! Annesi HDP önündeki eylemini bitirdi

DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi oğlunun bulunmasıyla sona erdi.

Eylemin üçüncü gününde polis ekipleri tarafından Hacire Akar'a müjdeli haber verildi.

Polis karakolda olduğunu söyledi

22 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın karakola giderek teslim olduğu haberini alan Hacire Akar, "Polis bana oğlumun karakolda olduğunu söylüyor. Ben şimdi oraya gidiyorum. Çocuğum orada değilse ben yeniden gelip HDP binası önünde eylemimi yapacağım. Çocuğumu onlar kaçırmışlar. Bunun sorumlusu HDP'dir. Bundan eminim" diye konuştu.

Eylemlerini bitirdiler

Kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'ın amcası Abdullah Akar ise annesinin karakola gidip oğlunu gördüğünü ve rahatladığını söyledi. Hacire Akar'ın oğluna götürülmesinin ardından eylem yapan aile fertleri eylemlerini sona erdirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar
Foto Galeri Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emine Bulut cinayeti sonrası olay paylaşıma gözaltı
Emine Bulut cinayeti sonrası olay paylaşıma gözaltı
Hükümetle memurun zam pazarlığı! Karamollaoğlu'ndan sert sözler
Hükümetle memurun zam pazarlığı! Karamollaoğlu'ndan sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Doğu Akdeniz tepkisi tehdit mehdit dinlemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Doğu Akdeniz tepkisi tehdit mehdit dinlemeyiz
HDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı
HDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası çarpıcı tespitler!
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası çarpıcı tespitler!
Yasin Aktay'dan Emine Bulut yorumu: Çıkan bunca yasa yeterince koruyamıyor mu kadını?
Yasin Aktay'dan Emine Bulut yorumu: Çıkan bunca yasa yeterince koruyamıyor mu kadını?
ÖNCEKİ HABERLER
Filenin sultanları Yunanistan'ı sildi süpürdü
Filenin sultanları Yunanistan'ı sildi süpürdü
Fiat Fiorino'nun teknolojik özellikleri artırıldı
Fiat Fiorino'nun teknolojik özellikleri artırıldı
MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında yaralandı
MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında yaralandı
Konya Seydişehir'de 35 haneli Yenice mahallesinden 25 doktor çıktı
Konya Seydişehir'de 35 haneli Yenice mahallesinden 25 doktor çıktı
Galatasaray'da genç oyuncu Yunus Akgün'e Lazio talip oldu
Galatasaray'da genç oyuncu Yunus Akgün'e Lazio talip oldu
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı
Yorumlar 2 yorum