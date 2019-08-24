Dağa kaçırıldı denilen genç bakın nereden çıktı! Annesi HDP önündeki eylemini bitirdi

DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi oğlunun bulunmasıyla sona erdi.

Eylemin üçüncü gününde polis ekipleri tarafından Hacire Akar'a müjdeli haber verildi.

Polis karakolda olduğunu söyledi

22 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın karakola giderek teslim olduğu haberini alan Hacire Akar, "Polis bana oğlumun karakolda olduğunu söylüyor. Ben şimdi oraya gidiyorum. Çocuğum orada değilse ben yeniden gelip HDP binası önünde eylemimi yapacağım. Çocuğumu onlar kaçırmışlar. Bunun sorumlusu HDP'dir. Bundan eminim" diye konuştu.

Eylemlerini bitirdiler

Kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'ın amcası Abdullah Akar ise annesinin karakola gidip oğlunu gördüğünü ve rahatladığını söyledi. Hacire Akar'ın oğluna götürülmesinin ardından eylem yapan aile fertleri eylemlerini sona erdirdi.