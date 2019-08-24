Spikerin zor anları! Emine Bulut haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu

Habertürk spikeri Hülya Hökenek, eski eşi tarafından kızının gözü önünde boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken konuşmakta güçlük çekti.

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü yaşanan korkunç olayda 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızıyla gittiği kafede bıçaklandı. Boğazından bıçaklanan Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bulut'un 'ölmek istemiyorum' sözleri ile kızının 'anne lütfen ölme' feryatları Türkiye'yi sarstı. Habertürk TV spikeri Hülya Hökenek, bu haberi sunarken gözyaşlarına hakim olmadı.

"İlk kez 'Ölmek istemiyorum' diye bir cümle duydum"

Cinayet nedeniyle mor kıyafet giydiğini belirten Hökenek, bugüne kadar binlerce kadın cinayeti gördüğünü ancak ilk defa bir ölüm anına şahit olduğunu belirterek İlk kez 'Ölmek istemiyorum' diye bir cümle duyduğunu ve bundan 15 dakika sonra 10 yaşındaki kızının önünde bir kadının ölüm anına tanık olduğunu söyledi.

Hökenek, bu ölüm anını sesli duymanın tüm vicdanları yaraladığını ifade etti.

"Kadınların çığlığını içimde hissediyorum"

Canlı yayındaki sözleri boğazına düğümlenen Hökenek şunları söyledi: Yetkililerin de utanması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar öldürülen tüm kadınların çığlığını içimde hissediyorum.