HABER /  POLİTİKA

Davutoğlu defterler açılırsa demişti! HDP 'araştırılsın' çağrısı yaptı

İnternet Haber
Davutoğlu defterler açılırsa demişti! HDP 'araştırılsın' çağrısı yaptı

Yeni parti hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım'ı işaret ederek “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz" sözleri Meclis gündemine taşındı.

HDP, 2014-2016 yılları arasında yaşanan sürecin araştırılması amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Araştırma önergesinde neler yer alıyor?

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan Araştırma Önergesinde şunlar yer alıyor:

-Çözüm Süreci’nin sonlandırılmasına giden sürecin ortaya çıkarılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması

-Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi...

Davutoğlu ne demişti?

Sakarya’da bir programda konuşan Davutoğlu'nun konuşması şöyle:  “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye’nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar
Foto Galeri Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun Türkiye’nin mültecileri sınır dışı ettiği iddialarına cevap verdi
Fahrettin Altun Türkiye’nin mültecileri sınır dışı ettiği iddialarına cevap verdi
Pençe-3'ün başladığı tarihe dikkat! Dr. Naim Babüroğlu o ayrıntıyı açıkladı
Pençe-3'ün başladığı tarihe dikkat! Dr. Naim Babüroğlu o ayrıntıyı açıkladı
Dağa kaçırıldı denilen genç bakın nereden çıktı! Annesi HDP önündeki eylemini bitirdi
Dağa kaçırıldı denilen genç bakın nereden çıktı! Annesi HDP önündeki eylemini bitirdi
Emine Bulut cinayeti sonrası olay paylaşıma gözaltı
Emine Bulut cinayeti sonrası olay paylaşıma gözaltı
Hükümetle memurun zam pazarlığı! Karamollaoğlu'ndan sert sözler
Hükümetle memurun zam pazarlığı! Karamollaoğlu'ndan sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Doğu Akdeniz tepkisi tehdit mehdit dinlemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Doğu Akdeniz tepkisi tehdit mehdit dinlemeyiz
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den otogar yönetimine ihtarname! 3 gün içinde boşaltılması gerekiyor
İBB'den otogar yönetimine ihtarname! 3 gün içinde boşaltılması gerekiyor
Quaresma’dan ayrılık açıklaması
Quaresma’dan ayrılık açıklaması
Filenin sultanları Yunanistan'ı sildi süpürdü
Filenin sultanları Yunanistan'ı sildi süpürdü
HDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı
HDP'liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı
Fiat Fiorino'nun teknolojik özellikleri artırıldı
Fiat Fiorino'nun teknolojik özellikleri artırıldı
Dekolteli pozu olay olmuştu! İrem Sak 'daha dekolteli fotoğraflarım var'
Dekolteli pozu olay olmuştu! İrem Sak 'daha dekolteli fotoğraflarım var'
Yorumlar 1 yorum