Davutoğlu defterler açılırsa demişti! HDP 'araştırılsın' çağrısı yaptı

HDP, 2014-2016 yılları arasında yaşanan sürecin araştırılması amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Araştırma önergesinde neler yer alıyor?

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan Araştırma Önergesinde şunlar yer alıyor:

-Çözüm Süreci’nin sonlandırılmasına giden sürecin ortaya çıkarılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması

-Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi...

Davutoğlu ne demişti?

Sakarya’da bir programda konuşan Davutoğlu'nun konuşması şöyle: “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye’nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk.