Sıcak dakikalar! Feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

Avşa Adası'na yaklaşan feribot iskeleye çarptı. Paniğe neden olan kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Rafet Pala idaresindeki Adalar 1 isimli feribot Erdek-Avşa seferini yaptığı esnada Avşa iskelesine yanaşırken motor bölümünde oluşan bir arıza sebebiyle feribot kapağı durdurulamadı.
İskele yanında bulunan 10 metre uzunluğundaki duvara vuran kapak beton duvarı yıktı.
4'ü çocuk 7 yaralı
Kazada Murat Küçük (36), Sezen Çevik Küçük (28), N.K. (4), N.K. (6), Ferda Sezgenç (37), B.O. (11), N.O. (6) isimli şahıslar yaralandı. Yaralanan şahıslar Avşa Sağlık Ocağı'nda yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
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