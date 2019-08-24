Arabuluculuk sınavı için ilk 5 günde 7 bin başvuru

Adalet Bakanlığı'nca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek, başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına ilişkin başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin kişi müracaatta bulundu.

Adalet Bakanlığı'nca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek, başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına ilişkin başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin kişi müracaatta bulundu.

Başvurular, elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebiliyor.

Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak göreve başlayacak.