Arabuluculuk sınavı için ilk 5 günde 7 bin başvuru

Adalet Bakanlığı'nca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek, başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına ilişkin başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin kişi müracaatta bulundu.
Adalet Bakanlığı'nca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek, başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına ilişkin başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin kişi müracaatta bulundu.
Başvurular, elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor.
Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebiliyor.
Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak göreve başlayacak.
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