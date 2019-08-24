NASA'yı yalancılıkla suçladı! Antarktika kıtasının fotoğrafını çekene 100 bin TL verecek
Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, küre Dünya modelindeki Antarktika kıtası görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Özkan, Dünya'nın etrafını çevreleyen buzullar olduğunu iddia ettiği Antarktika kıtasının fotoğrafını çekene, 100 bin TL ödül vereceğini söyledi.
Dünyanın yuvarlak mı düz mü? Tarih boyunca tartışmalar ortay atılmış. Dünyanın yuvarlak olduğunun keşfedilmesi Pisagor'a atfedilmiş, bu konuda Aristo'nun bu fikirlerine önem verilmiş, Magellan'ın keşfiyle de kanıtlanmış. Aynı zamanda 9. yüzyılda, müslüman bilim adamları Dünya’nın bir küre olduğunu biliyordu.
Astronomi alimi İbn Hazm buna bir kanıt olarak, “Güneş ışınları her zaman yeryüzünde belirli bir noktaya dik düşer” diye tanımlamıştır. Bunun olanilmesi için Dünya’nın yuvarlak şekilde olması gerekmektedir.
İbn Hazm’ın bu tespiti Galileo’dan yaklaşık 500 yıl önceydi. Müslüman astronomların hesaplamaları o kadar doğruydu ki, 9. yüzyılda, Dünya’nın çevresini 40.253.4km olarak hesapladılar. Bu sonuç günümüzdeki rakamdan 200 km daha azdır.
Bütün bu bilgiler ışığında hala dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışanlar var ve bunlar dünyaya hızla yayılıyorlar. Acaba dünya düz olabilir mi?