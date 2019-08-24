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Uğur Dündar açıkladı; yeni bir televizyon kanalı geliyor

Uğur Dündar açıkladı; yeni bir televizyon kanalı geliyor

Gazeteci Uğur Dündar, İzmir’de kurulacak yeni bir televizyonun duyurusunu yaptı. Yeni adı CTT Haber olan kanalın D-Smart ve Digiturk'te de yer alması bekleniyor.

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'den ülke genelini kapsayacak güçlü bir haber kanalına büyük ihtiyaç var. Kuruluş hazırlıklarını sürdüren, uydu, D-Smart ve Digitürk'te yer alacağı söylenen @ctthaber'e başarılar diliyorum. Böylece bize de @gazetesozcu'ye ilâveten, sesimizi duyuracak bir kanal çıkmış olur" ifadelerini kullandı.

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