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Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Emine Bulut'un ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan görüşmede, "Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos’ta Kırıkkale’de bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızı F.B.V.’nin gözü önünde öldürülen Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut'u telefonla aradı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Bulutun araması üzerine acılı babayla görüşen Erdoğan, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, "Allah sabrınızı artırsın, bizler şu anda bütün parti yönetimimle bu işi masaya yatırdık. Bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama tabi bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak durum yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum, Allah sabır versin. Üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

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