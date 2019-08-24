Mbaye Diagne'den sarı-kırmızılı yeni imaj

Galatasaray'ın Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'nin sarı-kırmızılı renklere boyattığı yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu.

Saçlarını sarı-kırmızıya boyatan Mbaye Diagne'nin imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Diagne'nin kulübü Galatasaray'daki akıbeti henüz netliğe kavuşabilmiş değil.

Taraftarların, kötü performansı ve mücadeleci bir oyun ortaya koymayışı nedeni ile takımda istemediği Diagne'nin, Galatasaray yönetimini tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-kırmızılı paylaşım

Senegalli golcü ise tüm bu iddialara inat sarı-kırmızılı paylaşımlarına devam ediyor.

Oyuncunun İnstagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda saçını sarı-kırmızılı renklere boyatması, takımda kalmak istediği yönündeki iddiaları kanıtlar nitelikte.