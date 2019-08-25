Başakşehir Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Süper Lig'de ikinci haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Başakşehir'in golünü 32. dakikada Enzo Crivelli atarken Fenerbahçe'nin sayılarını 77. dakikada Vedat Muriqi ve 90+3'te Nabil Dirar kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya çıkardı. Başakşehir ise puansız kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
BAŞAKŞEHİR: 1-2 :FENERBAHÇE
90 + 3.dk: GOL! Zajc'ın pasıyla topla buluşan Ferdi'nin ortasına iyi yükselen Nabil Dirar, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.
90.dk: Mücadelenin sonuna 4 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.
88.dk: Sağ kanatta topla buluşan Ozan Tufan'ın ortasını Aurelien Chedjou uzaklaştırdı.
82.dk: DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA! Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunu Chedjou karşıladı. Havalanan topa kalesinden çıkan Mert müdahale etti. Boşta kalan topa vuruşunu yapan Zajc'ın şutu az farkla auta gitti.
81.dk: AZ FARKLA AUT! Ceza sahasına giren Visca, topu içeriye çevirdi. Furkan Soyalp'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.
77.dk: GOL! Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya bekletmeden vuruşunu yapan Vedat Muriqi, Mert Günok'un sağından topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-1'lik eşitliği yakaladı.
74.dk: Mossoro'nun indirdiği topa bekletmeden vuruşunu yapan Visca'nın şutu kaleyi bulmadı.
71.dk: Fenerbahçe'nin baskısını artırdığı dakikalarda sol kanattan Nabil Dirar'ın pasını Ferdi kontrol edemedi ve savunma topu uzaklaştırdı.
67.dk: Jailson'un pasıyla ceza sahasının önünde topla buluşan Muriqi, Azubuike'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler faul kararını verdi. Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
66.dk: Furkan Soyalp, Arda Turan'ın yerine oyuna girdi.
65.dk: Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Max Kruse'nin vuruşu auta gitti.
61.dk: Vedat Muriqi'in ceza sahasına gönderdiği pasa istediği vuruşu yapamayan Max Kruse'nin şutunda seken top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.
60.dk: ALTAY KURTARDI! Mossoro'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunu, kaleci Altay Bayındır kurtardı.
50.dk: Emre Belözoğlu'nun ortasını ceza sahası içine indiren Nabil Dirar'ın pasında araya giren Chedjou, topu kalecisi Mert'e kazandırdı.
48.dk: Max Kruse, savunma arkasına pasını yolladı. Vedat Muriqi'in uzağında kalan top Mert Günok'ta kaldı.
47.dk: Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Muriqi, tekrar Rodrigues'e topu aktarmak istedi. Kalesinden çıkan Mert araya girip topu kontrol etti.
İkinci yarıya Başakşehir başladı.
Ve maçta ilk yarının son düdüğü çaldı.
45 + 1.dk: GOL GEÇERSİZ | Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in ayağından bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
40.dk: Ozan Tufan'ın ortasına istediği gibi kafa vuruşu yapamayan Vedat Muriqi'in şutu kaleyi bulmadı.
39.dk: Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunu Arda Turan uzaklaştırdı.
38.dk: Emre Belözoğlu kullandığı serbest vuruşu ceza sahasına doğru ortaladı araya giren Vieira topu kornere gönderdi.
32.dk: GOL! Mert Günok'un uzun pasıyla topla buluşan Enzo Crivelli, Jailson'u geçip dar açıdan kaleci Altay'ın üzerinden topu ağlara göndermeyi başardı.
31.dk: Mossoro'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahasına gönderdiği topu Zanka uzaklaştırdı.
30.dk: Emre topu ceza sahası önündeki Muriqi ile buluşturmak istedi. Araya giren Chedjou tehlikeyi önledi.
27.dk: OFSAYT | Savunmanın arkasına sarkan Edin Visca'nın pasında topu ağlara gönderen Crivelli'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
25.dk: Arda Turan'ın kaybettiği topu kontrol eden Emre Belözoğlu'nun şutunda top farklı şekilde auta gitti.
22.dk: Eljero Elia, yedek kulübesine dönüp sakatlığının olduğunu işaret etti.
21.dk: Azubuike, sol kanatta boş durumda bulunan Elia'yı topla buluşmak istedi. Zanka araya girip tehlikeyi önledi.
19.dk: Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda topa vurmak isteyen Caiçara'nın ayağı kaydı ve araya giren Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.
16.dk: DİREKTEN DÖNDÜ | Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Vedat Muriqi dokundu. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
14.dk: Arda Turan'ın ceza sahası önünde Ozan Tufan'a yaptığı hareket faul olarak değerlendirildi. Fenerbahçe tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.
13.dk: Max Kruse, sol kanatta Garry Rodrigues'e göndermek istediği pasın hızını ayarlayamadı ve top taca çıktı.
11.dk: Caiçara'nın uzun kullandığı topta araya giren Ozan Tufan, Crivelli'nin topla buluşmasını engelledi.
10.dk: Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşu kaleci Altay'da kaldı.
9.dk: Aziz Behich'in uzun pasıyla topla buluşan Elia'nın ortasını Zanka engelledi.
8.dk: Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına gönderdiği top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.
6.dk: Jailson kendi ceza sahasının önünde topu kaybetti. Araya son anda giren Emre Belözoğlu, tehlikenin büyümesini önledi.
5.dk: Aziz Behich'in sol kanattan yaptığı ortayı Zanka, kafayla uzaklaştırdı.
4.dk: Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı.
3.dk: SON ANDA ALTAY! Edin Visca, sol kanattan kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi. Altay, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
1.dk: Kruse'nin sol kanattan yaptığı ortayı Vieira, Muriqi'e gelmeden engelledi
Hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle karşılaşma başladı.
11'LER
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Chedjou, Vieria, Behich, Azubuike, Elia, Visca, Mossoro, Arda, Crivelli.
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi.