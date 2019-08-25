Başakşehir Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Süper Lig'de ikinci haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Başakşehir'in golünü 32. dakikada Enzo Crivelli atarken Fenerbahçe'nin sayılarını 77. dakikada Vedat Muriqi ve 90+3'te Nabil Dirar kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya çıkardı. Başakşehir ise puansız kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

BAŞAKŞEHİR: 1-2 :FENERBAHÇE

90 + 3.dk: GOL! Zajc'ın pasıyla topla buluşan Ferdi'nin ortasına iyi yükselen Nabil Dirar, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

90.dk: Mücadelenin sonuna 4 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.

88.dk: Sağ kanatta topla buluşan Ozan Tufan'ın ortasını Aurelien Chedjou uzaklaştırdı.

82.dk: DİREĞİN YANINDAN DIŞARIDA! Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunu Chedjou karşıladı. Havalanan topa kalesinden çıkan Mert müdahale etti. Boşta kalan topa vuruşunu yapan Zajc'ın şutu az farkla auta gitti.

81.dk: AZ FARKLA AUT! Ceza sahasına giren Visca, topu içeriye çevirdi. Furkan Soyalp'in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

77.dk: GOL! Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya bekletmeden vuruşunu yapan Vedat Muriqi, Mert Günok'un sağından topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-1'lik eşitliği yakaladı.

74.dk: Mossoro'nun indirdiği topa bekletmeden vuruşunu yapan Visca'nın şutu kaleyi bulmadı.

71.dk: Fenerbahçe'nin baskısını artırdığı dakikalarda sol kanattan Nabil Dirar'ın pasını Ferdi kontrol edemedi ve savunma topu uzaklaştırdı.

67.dk: Jailson'un pasıyla ceza sahasının önünde topla buluşan Muriqi, Azubuike'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler faul kararını verdi. Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

66.dk: Furkan Soyalp, Arda Turan'ın yerine oyuna girdi.

65.dk: Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Max Kruse'nin vuruşu auta gitti.

61.dk: Vedat Muriqi'in ceza sahasına gönderdiği pasa istediği vuruşu yapamayan Max Kruse'nin şutunda seken top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

60.dk: ALTAY KURTARDI! Mossoro'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunu, kaleci Altay Bayındır kurtardı.

50.dk: Emre Belözoğlu'nun ortasını ceza sahası içine indiren Nabil Dirar'ın pasında araya giren Chedjou, topu kalecisi Mert'e kazandırdı.

48.dk: Max Kruse, savunma arkasına pasını yolladı. Vedat Muriqi'in uzağında kalan top Mert Günok'ta kaldı.

47.dk: Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Muriqi, tekrar Rodrigues'e topu aktarmak istedi. Kalesinden çıkan Mert araya girip topu kontrol etti.

İkinci yarıya Başakşehir başladı.

Ve maçta ilk yarının son düdüğü çaldı.

45 + 1.dk: GOL GEÇERSİZ | Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in ayağından bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

40.dk: Ozan Tufan'ın ortasına istediği gibi kafa vuruşu yapamayan Vedat Muriqi'in şutu kaleyi bulmadı.

39.dk: Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunu Arda Turan uzaklaştırdı.

38.dk: Emre Belözoğlu kullandığı serbest vuruşu ceza sahasına doğru ortaladı araya giren Vieira topu kornere gönderdi.

32.dk: GOL! Mert Günok'un uzun pasıyla topla buluşan Enzo Crivelli, Jailson'u geçip dar açıdan kaleci Altay'ın üzerinden topu ağlara göndermeyi başardı.

31.dk: Mossoro'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahasına gönderdiği topu Zanka uzaklaştırdı.

30.dk: Emre topu ceza sahası önündeki Muriqi ile buluşturmak istedi. Araya giren Chedjou tehlikeyi önledi.

27.dk: OFSAYT | Savunmanın arkasına sarkan Edin Visca'nın pasında topu ağlara gönderen Crivelli'nin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

25.dk: Arda Turan'ın kaybettiği topu kontrol eden Emre Belözoğlu'nun şutunda top farklı şekilde auta gitti.

22.dk: Eljero Elia, yedek kulübesine dönüp sakatlığının olduğunu işaret etti.

21.dk: Azubuike, sol kanatta boş durumda bulunan Elia'yı topla buluşmak istedi. Zanka araya girip tehlikeyi önledi.

19.dk: Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda topa vurmak isteyen Caiçara'nın ayağı kaydı ve araya giren Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

16.dk: DİREKTEN DÖNDÜ | Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortaya Vedat Muriqi dokundu. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

14.dk: Arda Turan'ın ceza sahası önünde Ozan Tufan'a yaptığı hareket faul olarak değerlendirildi. Fenerbahçe tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.

13.dk: Max Kruse, sol kanatta Garry Rodrigues'e göndermek istediği pasın hızını ayarlayamadı ve top taca çıktı.

11.dk: Caiçara'nın uzun kullandığı topta araya giren Ozan Tufan, Crivelli'nin topla buluşmasını engelledi.

10.dk: Edin Visca'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşu kaleci Altay'da kaldı.

9.dk: Aziz Behich'in uzun pasıyla topla buluşan Elia'nın ortasını Zanka engelledi.

8.dk: Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına gönderdiği top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

6.dk: Jailson kendi ceza sahasının önünde topu kaybetti. Araya son anda giren Emre Belözoğlu, tehlikenin büyümesini önledi.

5.dk: Aziz Behich'in sol kanattan yaptığı ortayı Zanka, kafayla uzaklaştırdı.

4.dk: Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı.

3.dk: SON ANDA ALTAY! Edin Visca, sol kanattan kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi. Altay, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

1.dk: Kruse'nin sol kanattan yaptığı ortayı Vieira, Muriqi'e gelmeden engelledi

Hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle karşılaşma başladı.

11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Chedjou, Vieria, Behich, Azubuike, Elia, Visca, Mossoro, Arda, Crivelli.

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi.