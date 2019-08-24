Quaresma'dan sonra Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'dan sonra Gary Medel ile de yollarını ayırıyor. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Bologna ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Gary Medel'in Bologna'ya satışı için prensip anlaşmasına vardı.

İtalyan ekibi Bologna'nın Medel için Beşiktaş ile 2,5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Beşiktaş ile anlaşan Bologna, Gary Medel ile görüşmelere başladı. Uzun süreli bir kontrat isteyen 32 yaşındaki Şilili orta sahanın da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.