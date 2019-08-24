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Bakanlık fotoğraf paylaştı: Güvenli Bölge'de ilk uçuş

Bakanlık fotoğraf paylaştı: Güvenli Bölge'de ilk uçuş

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşunun gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD’li komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD’li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşunun bugün gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı.

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