Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı!

Brezilyalı forvet Bruno Henrique, 38 kilometre hıza ulaşarak dünya futbolunun en hızlı futbolcusu oldu. Usain Bolt, 100 metre Dünya rekoru kırarken 37.6 kilometre hıza ulaşmıştı.

Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 29 yaşındaki Bruno Henrique, 38 kilometre hıza ulaşarak Real Madrid'in Galli forveti Gareth Bale'in 36.9 kilometrelik hız rekorunu tarihe gömdü.

38 km hıza çıktı



Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) Twitter hesabına göre, Brezilya yıldız takımı Flamengo'nun Libertadores Kupası çeyrek final maçında Internacional'a karşı 38 kilometre hıza ulaştı.

FIFA'nın Twitter hesabında Enrique'nin ulaştığı hız için "süpersonik" yakıştırması yapıldı. Aynı maçta Henrique iki de gol attı. Flamengo ile Internacional 29 Ağustos'ta rövanş maçına çıkacak.

Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 2009'da 100 metre Dünya rekorunu kırarken 37,6 kilometrelik bir hız yakalamıştı.