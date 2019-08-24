Erdoğan: Rize-Artvin Havalimanı 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de yaptığı konuşmada CHP'nin yönettiği belediyeleri eleştirdi. İBB Başkanı İmamoğlu için "İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben böyle tatil yapamadım" ifadesini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı içinde tarih verdi.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek." şeklinde konuştu.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.

"İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde"

"İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde." diyen Erdoğan, "Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız." dedi.

Üç belediyedeki görevlendirmeler

Üç belediyedeki görevlendirmelerle ilgili de Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur." dedi.