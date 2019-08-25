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Pentagon’dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye'ye övgü YPG'ye uyarı

Pentagon’dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye'ye övgü YPG'ye uyarı

Son günlerde tansiyonun hiç düşmediği Suriye konusunda ABD'den kritik bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, Anadolu Ajansı muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi. Robertson, omurgasını terör örgütü PKK/PYD'nin oluşturduğu SDG'yi de uyardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, bir Türk ve bir Amerikalı generalin aynı helikopterle ortak keşif uçuşu yaptığını belirterek, “Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Robertson, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Türk ve ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşuna ilişkin AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.

Pentagon'dan güvenli bölge çalışmalarının geldiği noktaya övgü

Robertson, “Bugün ABD’li ve Türk liderler ilk ABD-Türkiye keşif uçuşunu gerçekleştirdiler. İki ülkeden birer general, aynı helikopterde uçtu. Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin
kurulmasının ardından gelinmiştir. Bu durum, Türkiye’nin güney sınırına ilişkin meşru güvenlik endişelerine karşılık bulma ve Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlayarak IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir” ifadesini kullandı.

ŞİD’in kalıcı şekilde ortadan kaldırılması hedefi

Açıklamada Robertson, omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne yer verdi. Robertson, “IŞİD karşıtı koalisyonun ve ortaklarının IŞİD’in kalıcı şekilde ortadan kaldırılması hedefine odaklanmasını istiyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile 21 Ağustos’taki telefon görüşmesinde, güvenli bölgeye ilişkin planın birinci aşamasının başlamasına yönelik mutabakata varıldığını açıklamıştı. Akar, güvenli bölgenin, takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının planlandığını ifade etmişti.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, “Suriye’de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi” açıklamasını yapmıştı.

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