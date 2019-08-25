Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir darbe daha Beyaz TV'den tekrar kovuldu

Üstün gayretlerle..: Ahlak Gönüllüler Platformu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Camiamızın üstün gayretleri neticesinde Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ile ilişiği kesildi. Ahlak Gönüllüleri Platformu'nun bu akşam Beyaz TV önünde yapacağı protesto iptal edilmiş olup saat 21.00'da Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde basın açıklaması yapılacaktır."