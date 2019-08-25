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Cübbeli Ahmet canlı yayında İsmail Saymaz'a sinir oldu! Şekerim fırladı

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve gazeteci İsmail Saymaz televizyon programında karşı karşıya geldi. İsmail Saymaz'ın sorusun sinir olan Cübbeli ''Sen niye çıktın karşıma. Bu program böyle devam etmez, ben müsaade isteyeyim. Şekerim fırladı'' dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın tarikatlar için, "Tarikat değil holding, başlarındakiler CEO, müritleri de müşteridir" sözleri üzerine başlayan tartışmalarla ilgili 'Cübbeli Ahmet' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve İsmail Saymaz canlı yayında Haber Global’de karşı karşıya geldi.

Cübbeli Hoca Saymaz'ın ısrarlı sorusuna sinir oldu!

Saymaz'ın "Vuslat Derneği nedense onun reklamının yapıldığı televizyon kanalına (Lalegül TV) 120 bin lira reklam parası ödüyor" sözleri ortalığı gerdi. Cübbeli Ahmet Hoca programı terk etmek istedi. 

Bu program böyle devam etmez şekerim fırladı

Saymaz'ın sorusuna sinirlenen Cübbeli Ahmet, "Bize reklam verenin yaptığı yanlışlığının bize bir bağı olur mu? Ben Bunları Murat Ağırel'in Halk TV'deki programında anlattım. Bunu her hafta Murat anlatıyor. O zaman nu izlesinler sen niye çıktın karşıma. Bu program böyle devam etmez, ben müsaade isteyeyim. Şekerim fırladı. Murat Ağırel'in dosyalarını almış gelmiş, her hafta Halk TV'de konuşuyor bunları. Murat Ağırel'in papağanı bu" dedi.

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