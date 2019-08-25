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Pompalı tüfekle selfie çekerken hayatını kaybetti

Pompalı tüfekle selfie çekerken hayatını kaybetti

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde arkadaşlarıyla vakit geçirirken iddiaya göre pompalı tüfekle selfie çekmeye çalışan 18 yaşındaki genç, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. 

Olay, saat 02.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 911. Cadde’de bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Evin içerisinde 3 arkadaşıyla birlikte vakit geçiren Ali Emir B. (18), iddiaya göre pompalı tüfekle selfie çekmek istedi.

Tüfeği eline aldığı sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Ali Emir B.’nin başına isabet etti. Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Emir B.’nin olay yerinde öldüğünü tespit etti. Gencin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları apartmanın önünde sinir krizi geçirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri ise Ali Emir B.’nin 3 arkadaşını gözaltına alırken pompalı tüfeği de incelemek için polis merkezine götürdü. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. 

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