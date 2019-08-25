Türkiye'den bireysel silahlanma artıyor en çok silah alan bölgeler

Kurusıkı tabanca ve av silahı satın alma hakkına sahip olmak için...

Yasal yükümlülükleri yerine getiren her Türk vatandaşı kurusıkı tabanca ve av silahı satın alma hakkına sahip. Kurusıkı tabanca satın alabilmek için gerekli şartlar 18 yaşını doldurmuş olmak, Adli Sicil Kaydını ibraz etmek, işlemler bittikten sonra 5 dakika 45 saniyede internet üzerinden resmi olarak silah alabiliyorsunuz. Son 23 ayda, 1 milyon 629 bin 587’si yivsiz tüfek ve 704 bin 111’i tabanca olmak üzere toplam 2 milyon 333 bin 698 yivsiz av tüfeği ve tabancanın ruhsatlandırıldı.