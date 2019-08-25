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Beşiktaş'tan transfer atağı Mario Lemina ile görüşmelere başlandı

Beşiktaş'tan transfer atağı Mario Lemina ile görüşmelere başlandı

Transfer sezonu kapanmadan kadrosuna takviye yapmak isteyen Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, Southampton'dan Mario Lemina'yı gözüne kestirdi.

Beşiktaş, Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı. Beşiktaş, bu transfer ile orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Transfer hakkında Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Sinan Engin "Beşiktaş, ön libero için oldukça iyi isimlerle görüşüyor." diyerek şu ifadelerde bulundu:

Victor Wanyama ve Mario Lemina
"Umut Güner görüşmeleri yapıyor, oyuncuların isimlerini başkan Fikret Orman'a sundu. Tottenham'dan Victor Wanyama, Southampton'dan Mario Lemina"

mario lemina

52 maçta görev yaptı
Juventus'tan 2017 yılında 17 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olan 25 yaşındaki Lemina, Premier Lig ekibinde 52 maçta oynadı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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