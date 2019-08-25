Bakan Hulusi Akar bakanlık personelinin kendisine 'Komutanım' denilmesini istiyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tüm bakanlık personelininj kendisine 'Komutanım' diye hitap etmesini istediği iddia edildi.

Eski Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, yakın çalışma arkadaşları olan TSK’nin komuta kademesinin yanı sıra tüm bakanlık personelinin ‘komutanım’ diye hitap etmesi dikkati çekiyor.

Ankara kulislerinde bunun bizzat Akar’ın tercihi olduğu konuşuluyor. Akar, mayıs ayında yapılan Anadolu Ankası-2019 ve Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda yakasında MSB logosu bulunan lacivert montuyla görüntülenmişti. Bakan Akar sınır birlikleri denetlemelerinde de bu montu giydi.