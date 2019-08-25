HABER /  GÜNCEL

Bakan Hulusi Akar bakanlık personelinin kendisine 'Komutanım' denilmesini istiyor

Bakan Hulusi Akar bakanlık personelinin kendisine 'Komutanım' denilmesini istiyor

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tüm bakanlık personelininj kendisine 'Komutanım' diye hitap etmesini istediği iddia edildi.

Eski Genelkurmay Başkanı ve Millî  Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, yakın çalışma arkadaşları olan TSK’nin komuta kademesinin yanı sıra tüm bakanlık personelinin ‘komutanım’ diye hitap etmesi dikkati çekiyor.

Ankara kulislerinde bunun bizzat Akar’ın tercihi olduğu konuşuluyor. Akar, mayıs ayında yapılan Anadolu Ankası-2019 ve Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda yakasında MSB logosu bulunan lacivert montuyla görüntülenmişti. Bakan Akar sınır birlikleri denetlemelerinde de bu montu giydi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Özel okul iddialarıyla ilgili soruşturma
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Özel okul iddialarıyla ilgili soruşturma
Cübbeli Ahmet canlı yayında İsmail Saymaz'a sinir oldu! Şekerim fırladı
Cübbeli Ahmet canlı yayında İsmail Saymaz'a sinir oldu! Şekerim fırladı
Rıdvan Dilmen'den olay Vedat Muriç yorumu: Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor
Rıdvan Dilmen'den olay Vedat Muriç yorumu: Bir tek İstiklal Marşı'nda duruyor
Yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun tartışma başlatan sözlerinin hedefi onlarmış! HDP de var
Yeni parti kuracak Ahmet Davutoğlu'nun tartışma başlatan sözlerinin hedefi onlarmış! HDP de var
Pentagon’dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye'ye övgü YPG'ye uyarı
Pentagon’dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye'ye övgü YPG'ye uyarı
Çanakkale Boğazında korkutan kaza iki gemi çarpıştı
Çanakkale Boğazında korkutan kaza iki gemi çarpıştı
ÖNCEKİ HABERLER
30 Ağustos provası nedeniyle kapalı olacak yollar;
30 Ağustos provası nedeniyle kapalı olacak yollar;
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu mu yeni haber geldi
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu mu yeni haber geldi
3600 ek gösterge kimleri kapsar maaşlar ne olur?
3600 ek gösterge kimleri kapsar maaşlar ne olur?
Muharrem ayı ne zaman 2019 faziletleri ve ibadetleri neler?
Muharrem ayı ne zaman 2019 faziletleri ve ibadetleri neler?
23 Haziran seçim paraları nereye yatacak ne zaman ödenecek?
23 Haziran seçim paraları nereye yatacak ne zaman ödenecek?
Rasim Ozan Kütahyalı aslen nereli kaç yaşında eşi Nagehan Alçı kimdir?
Rasim Ozan Kütahyalı aslen nereli kaç yaşında eşi Nagehan Alçı kimdir?
Yorumlar 1 yorum