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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Özel okul iddialarıyla ilgili soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Özel okul iddialarıyla ilgili soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel sınıf iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Selçuk, "Hangi okulda bu tür bir fiil işlenmişse, bununla ilgili gelen şikâyetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık" dedi.

CNN Türk'te katıldığı programda soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarda özel sınıf iddialarıyla ilgili soruşturma başlattık" dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hangi okulda bu tür bir fiil işlenmişse, bununla ilgili gelen şikâyetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği ve asla izin vermeyeceğimizi de çok büyük bir kararlılıkla ortaya koyduk. Bir okulun içerisinde ayrı bir sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey" değerlendirmesinde bulundu.  

Soruşturma tamamlanmak üzere

Selçuk kapanan özel okullarla ilgili olarak da, "Velilerden parayı alıp, sonra kapatılan riskli özel okullarla ilgili yapılan soruşturma tamamlanmak üzere" dedi. 

Bakanlık harekete geçti

Bakanlık, medyada "devlet okulunda özel sınıf ayrımcılığı" başlıklı haberlerde yer alan "özel sınıf oluşturularak velilerden para talep edildiği" iddialarını ve bu konuda MEB'e ulaşan bildirimleri "ihbar" kabul ederek harekete geçti.

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