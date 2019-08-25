Fenerbahçe Luiz Gustavo ile anlaştı işte ödenecek ücret

Marsilya'nın, yıldız oyuncusu Luiz Gustavo için 7 milyon euro istemesinden dolayı sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Fransız kulüple 5,5 milyon euroda anlaştı.

Fenerbahçe, transfer döneminin en başından beri yakın takibe aldığı Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Fransız basını, Sarı Lacivertli kulübün Brezilyalı futbolcu için Olimpik Marsilya'ya ödeyeceği bonservis bedelini duyurdu.

Ünlü La Provence gazetesinde görev yapan Fabrice Lamperti, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu 5,5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamaya hazırlandığını yazdı.

#MercatOM Il semblerait que ce soit fait pour Luiz Gustavo au Fenerbahce. Transfert estimé à 5,5 millions d’euros. À suivre mais ce serait un coup de tonnerre même si c’était dans l’air #OM @OMLaProvence — Fabrice Lamperti (@gouffa83) 24 Ağustos 2019

Bu haberin ardından Sarı Lacivertli taraftarlar, transferle ilgili yapılacak resmi açıklamayı beklemeye başladı.

Gelmeyi istiyor

Yeni bir macera yaşamak isteyen Luiz Gustavo'nun, Fenerbahçe'yi bunun için en ideal tercih olarak gördüğü söyleniyor. Sarı lacivertli takımın tekrar şampiyonluk için mücadele verecek olması ve daha iyi bir maaş olanağı nedeniyle Fenerbahçe'ye gitmek istediği iddia edilmişti.